31.03.2017 07:17

Цены на серебро остаются в среднесрочном восходящем канале, который берет начало от 15 марта текущего года, заявила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Унция драгоценного металла в конце марта стоит 18,15 доллара и все еще сохраняет потенциал роста в область 19,50 доллара Сегодняшняя цена на серебро - максимальная за три недели.

Спрос на драгоценные металлы остается устойчивым среди инвесторов - их используют как инструменты хеджирования рисков в неспокойное для фондовой биржи время. Сейчас, пока рынок не определился в своем долгосрочном отношении к доллару, металлы активно покупают.

В то же время, как только к рынку капитала вернется нежелание рисковать и полноценное доверие к американской валюте, в серебро может прийти коррекция. Она составит 50-60% от наблюдаемого сейчас восхождения. Ювелирным производителям стоит дождаться отката цен для покупки серебра.