Новости
НачалоНовости«Альпари»: Ювелирным производителям стоит дождаться отката цен для покупки серебра.
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

«Альпари»: Ювелирным производителям стоит дождаться отката цен для покупки серебра.

31.03.2017  07:17

Цены на серебро остаются в среднесрочном восходящем канале, который берет начало от 15 марта текущего года, заявила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Унция драгоценного металла в конце марта стоит 18,15 доллара и все еще сохраняет потенциал роста в область 19,50 доллара Сегодняшняя цена на серебро - максимальная за три недели.

Спрос на драгоценные металлы остается устойчивым среди инвесторов - их используют как инструменты хеджирования рисков в неспокойное для фондовой биржи время. Сейчас, пока рынок не определился в своем долгосрочном отношении к доллару, металлы активно покупают.

В то же время, как только к рынку капитала вернется нежелание рисковать и полноценное доверие к американской валюте, в серебро может прийти коррекция. Она составит 50-60% от наблюдаемого сейчас восхождения. Ювелирным производителям стоит дождаться отката цен для покупки серебра.

Просмотров: 50
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1274 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте