13.01.2017 07:17

Завершение 2016 года оказалось не самым успешным периодом для американского ритейлера J.C.Penney, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Однако спрос американцев на одежду, обувь и аксессуары выглядит сдержанным, оснований для ухудшения тут нет.

Компания отчиталась о снижении сопоставимых продаж и в ноябре, и в декабре прошлого года, что логичным образом сказалось на позициях акций эмитента. Материалы компании показывают, что сопоставимые продажи J.C.Penney за ноябрь-декабрь 2016 года сократились на 0,8% г/г после роста на 3,9% г/г за аналогичный период времени годом ранее.

Достаточно слабые показатели продаж в конце года, когда дисконтные предложения и прочие акции, напротив, привлекают внимание покупателей к ритейлу, не повлияли на средние ожидания компании по прибыли. Полноценных данных пока нет, но, по мнению эксперта, они окажутся слабее прогноза 1 млрд долларов до уплаты налогов.