06.10.2017 07:06

Мировой рынок хлопка стабилизировался к середине первой декады октября, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Уже месяц цены на хлопок приходят в себя после летней волатильности. Между тем, нельзя исключать вероятности дополнительного снижения стоимости хлопка: биржевой настрой на стороне продавцов. В общем-то, считает аналитик, у такой картины есть основания. Как было отмечено на конференции в Индии, цены на сырье в ближайшее время будут «удручающими», а ситуации с поставками определит итоговую цену хлопка. В Ассоциации хлопка Индии, Мумбаи, считают, что предложение хлопка в среднесрочной перспективе будет только расти, и это окажет влияние на рыночные и розничные цены.

Даже с учетом потерь, связанных с сезоном ураганов в США это осенью, нельзя исключать, что американские параметры урожая хлопка будут прекрасными. Индийский урожай может быть на 12% выше прошлогоднего - по крайней мере, при посеве именно настолько были увеличены площади. Если этот сценарий окажется верным, ценовая конъюнктура может потребовать вмешательства властей Индии в работу фермеров.

Покупатели сейчас находятся в режиме наблюдения и ожидания, и это тоже давит на цены хлопка на бирже. Более ясная ситуация может сформироваться к январю - а до тех пор давление на площадке способно преобладать. Текстильным производителям Анна Бодрова советует покупать хлопок по текущим ценам.