13.04.2017 07:05

Сохранение цен на хлопок в устойчивом растущем канале способствует расширению посевных площадей под это сырье, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Ожидания по урожаю хлопка в США, опубликованные 31 марта, показывают, что под хлопок в сезоне-2017 засеяно на 21% больше площадей, чем годом ранее. Больше всего развернулись в сторону хлопка Техас, Джорджия, Арканзас и Миссисипи в США. Судя по динамике, фермеры уходят от тех товаров, цены на которые планомерно понижаются (кукуруза, например), и возвращаются в хлопок как перспективный товар. Главный драйвер - цена: фьючерс на хлопок в мире растет более года, дойдя до 74,76 центов за фунт к апрелю 2017 года с 58,75 центов/фунт в апреле прошлого года.

Помимо цены, добавляет эксперт, есть и другие факторы, способствующие увеличению производства хлопка - улучшение водоснабжения площадей, где растет хлопок, производство семян, устойчивых к вредителям. Ожидается, что в 2017 году глобальная торговля хлопком в мире расширится на 2% в годовом сопоставлении за счет увеличения спроса на сырье со стороны Вьетнама и Индии. Китай занимает сейчас третье место в рейтинге мировых покупателей хлопка.

В целом, заключает Анна Бодрова, ожидания и по урожаю, и по ценам на хлопок на этот сезон выглядят позитивными. Текстильным производителям стоит временно воздержаться от масштабных покупок хлопка и дождаться коррекции цен.