23.12.2016 07:24

Ожидания в отношении Nike на 2017 год положительные: компания ведет взвешенную финансовую политику, что позволяет рассчитывать на низкие издержки, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Компания Nike, крупнейший в мире производитель спортивной одежды и аксессуаров для занятий спортом, отчитался о положительных финансовых результатах работы за очередной фискальный квартал.

Так, за три месяца с окончанием 30 ноября компания получила прибыль в размере 842 млн долларов, или 0,50 доллара на акцию, против 785 млн долларов, или 0,45 доллара на ценную бумагу за аналогичный период годом ранее. Цифры оказались значительно лучше ожиданий - усредненный рыночный прогноз предполагал примерно 0,43 доллара на акцию. Выручка за квартал составила 8,18 млрд долларов (+6,4% г,г), что так же выше средних ожиданий.

Положительно, подчеркивает эксперт, что продажи Nike растут не столько за счет активного продвижения бренда и спроса в Азии. В этот раз позитивно показал себя рынок Северной Америки, где продажи выросли за квартал на 2,9% г/г.