28.07.2017 06:14

Производителям текстиля можно покупать хлопок по текущим биржевым ценам, заявила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Цены на пакистанский хлопок продолжают рост. Как видно по отчетам отдельных провинций, и Пенджаба в том числе, улучшение объема и качества по избранным видам хлопка позволили ценам на сырье вырасти. Однако текстильные производители все еще очень осторожны в отношении оценок качества хлопка нового урожая: их беспокоит содержание влаги в собранном хлопке.

Кроме того, сбор урожая в этом сезоне идет с перерывами из-за ливневых дождей. Тем не менее, общая картина с посевами и урожаем хлопка видится все-таки обнадеживающей. Производителям текстиля можно покупать хлопок по текущим биржевым ценам.

Между тем, региональные власти провинции Пенджаб выступили с просьбой к властям страны ограничить импорт пряжи с тем, чтобы местные производители переориентировались на национальный продукт. Это поддержало бы хлопковых фермеров и позволило бы внутренним ценам еще немного подрасти.

Общемировые цены на хлопок стоят в нижней трети среднесрочного торгового канала и пока не восстанавливаются так, как ожидалось, на фоне умеренного спроса текстильных производителей на продукцию. Пока хлопок останется в пределах 67-70 центов за фунт.