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«Альпари»: Спрос на хлопок будет поддерживать ограниченное предложение сырья

03.03.2017  07:04

Ощутимый спрос на хлопок на фоне оживления потребления вкупе с ограниченным предложением сырья будут поддерживать цены в ближайшие несколько недель, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Это, рассказала эксперт, актуально как минимум для индийского хлопкового рынка. Фермеры продолжают придерживать около 40% предыдущего урожая, дожидаясь более интересной цены, что создает на площадке своеобразный вакуум предложения. Средняя потребительская цена за тюк индийского хлопка в этом году держится на 5 рупий выше, чем ранее.

При этом впервые за долгое время заметен активный спрос на хлопок со стороны текстильных производств, что делает рынок более прозрачным и предсказуемым. Кроме того, это означает, что фермерам, возможно, удастся продать свой урожай несколько дороже.

Градус напряжения для хлопковых цен может сократиться к последней неделе марта или началу апреля, говорит Анна Бодрова, когда компании и предприятия закончат отшивать весенние и летние коллекции.

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