10.05.2017 07:17

Цены на золото в начале мая падают, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Тройская унция драгоценного металла к завершению первой недели месяца стоила 1231 долларов - это минимальное значение с 17 марта.

Спрос на золото понижается: рынки капитала оценивают свои повседневные риски как невысокие, в связи с чем сокращается спрос на активы «тихих» гаваней, к которым относится и золото.

Одновременно неплохо себя чувствует доллар. Усиление позиций «американца» оказывает давление на стоимость золота. В то же время происходящее с золотом вряд ли можно назвать критичным. Сейчас стоимость драгметалла стоит ровно в середине своего весеннего торгового канала, имеет шансы на отскок как перепроданный актив. В долгосрочной перспективе золото все так же интересно к покупкам.

Ювелирным производителям, полагает аналитик, стоит использовать текущий провал цены на золото для приобретений.