21.04.2017 07:15

Стоимость серебра падает всю текущую неделю, но пока это движение не внушает никак опасений, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Сейчас унция серебра стоит около 18,14 доллара, «дно» локальной коррекции может находиться в области 17,60-18 долларов. От этих уровней рынок способен возобновить покупки. Эти же отметки должны быть интересны ювелирным производителям для приобретения серебра.

Драгоценный металл в апреле поднимался к полугодовым пикам, и наблюдаемое сейчас снижение носит технический характер. Кроме того, рынку сейчас не слишком интересно хеджирование рисков - но в ближайшее время серебро снова может пойти вверх. В среднесрочной перспективе для серебра вырисовывается торговый диапазон с рамками 17,50-20 долларов, прогнозирует эксперт.