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«Альпари»: Стоимость серебра падает, но пока не внушает опасений

21.04.2017  07:15

Стоимость серебра падает всю текущую неделю, но пока это движение не внушает никак опасений, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Сейчас унция серебра стоит около 18,14 доллара, «дно» локальной коррекции может находиться в области 17,60-18 долларов. От этих уровней рынок способен возобновить покупки. Эти же отметки должны быть интересны ювелирным производителям для приобретения серебра.

Драгоценный металл в апреле поднимался к полугодовым пикам, и наблюдаемое сейчас снижение носит технический характер. Кроме того, рынку сейчас не слишком интересно хеджирование рисков - но в ближайшее время серебро снова может пойти вверх. В среднесрочной перспективе для серебра вырисовывается торговый диапазон с рамками 17,50-20 долларов, прогнозирует эксперт.

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