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«Альпари»: Стоимость шерсти австралийского производства сохраняет тенденцию к повышению

26.12.2016  07:16

Стоимость шерсти австралийского производства в декабре остается высокой и сохраняет тенденцию к повышению, отметила в интервью «РИА Мода» старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

По ее словам, подобный подъем создает основу для довольно положительного прогноза на первую половину сезона продаж 2016/17. Ранее присутствовали определенные сомнения в перспективности этого тренда, поскольку валютные колебания нивелировали большую часть сырьевого позитива. Однако сейчас видно, что давление сформировалось не самым сильным — спрос на сырье и продукцию перевешивает все остальное.

В частности, спрос на шерсть мериноса дорожала ранее и закрыла годовые аукционы на локальных максимумах. Продажи откроются теперь только 9 января, и брокеры видят потенциал для продолжения роста цены. Кроме того, большие объемы продаж под конец года выглядят необычно. Есть вероятность, что уже к середине января ажиотаж и в объемах сделок, и в ценах сойдет на нет.

В этом свете, говорит Бодрова, возможно, текстильным производителям логичнее воздержаться от масштабных приобретений шерсти именно сейчас и дождаться стабилизации цен.

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