20.03.2017 06:54

Цены на новозеландскую шерсть снижаются к середине марта, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. На прошедшем аукционе по продаже сырья, где было реализовано порядка 17,9 тыс. тюков шерсти, были видны перепады в ценовых параметрах.

Дополнительное влияние на формирование цен на шерсть оказывала курсовая составляющая. Так, шерсть качества Fine Crossbred оказалась на 1-2% дешевле, чем на предыдущем аукционе, шерсть Coarse Fleece - на 2% дешевле, шерсть ягнят снизилась в цене на 1%. Однако сорт Coarse Crossbred, то есть основа для флиса, подорожал сразу на 7%, причем показатель качества особенного значения не имел.

Спрос на новозеландскую шерсть по-прежнему формируется из покупателей из Индии, Китая, Ближнего Востока и Великобритании. Следующий аукцион состоится 23 марта, на нем предполагается продать 7900 тюков.

Вероятно, полагает Анна Бодрова, цены на новозеландскую шерсть пока останутся во власти имеющихся катализаторов - как минимум до следующего аукциона. На глобальном рынке шерсти достаточно тихо, текстильные производители могут покупать сырье для текущих нужд.