23.10.2017 07:10

Прошедшая неделя была довольно активной для рынка хлопка, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Впрочем, текстильным производителям можно покупать сырье, полагает эксперт.

В начале недели фьючерсы на хлопок на бирже ICE упали более чем на 1% из-за эффекта сильного доллара и ожидания хорошей погоды в регионах, выращивающих хлопок. После этого цены стабилизировались, при этом спрос на пакистанский хлопок на рынке остался высоким.

Стабилизирующий драйвер пришел со стороны отчета Сингапурской ассоциации производителей прядильщиков. По их оценкам, поставки хлопка в этом сезоне будут выше предыдущих, а спрос окажется выраженным на фоне восстановления покупательской активности в мире.

Скорее всего, считает Анна Бодрова, в дальнейшем рынок хлопка будет приходить в равновесие после волатильности, а крупные покупатели начнут покупки, пока стоимость сырья привлекательна.