22.03.2017 06:53

Цены на индийский хлопок вернулись в восходящий ценовой канал после временного падения, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Этому не мешают обновленные прогнозы правительства Индии по урожаю текущего сезона - предполагается, что будет собрано порядка 34,1 млн тюков, что больше прошлогоднего уровня в 33,8 млн тюков. Напомню, что один тюк хлопка весит примерно 170 кг.

К сезону 2016-201г года хлопковая ассоциация Индии подошла с начальным запасом в 4,5 млн тюков профицита. При этом общий спрос остается на уровне 29,5 млн тюков. Избыток хлопка фермеры будут либо хранить, дожидаясь лучшей цены, или сбрасывать в конце сезона оптовому покупателю.

Глобальные цены на хлопок внутри мартовского контракта упали на 2,37% за неделю к 20 марта. На товарно-сырьевом рынке присутствует спрос со стороны Китая, однако интересными для Индии с точки зрения распродажи излишком хлопка являются покупатели из Вьетнама, Бангладеш и Индонезии.

Текстильным производителям, полагает Анна Бодрова, стоит присмотреться к оптовым покупкам сырья сейчас для отшива осенних коллекций будущего сезона. Позже цены на хлопок могут резко восстановиться. Это касается как хлопка-сырца, так и обработанного хлопка.