20.10.2017 07:16

Цены на шерсть в середине октября растут на фоне спроса на продукцию высшего качества, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Индикатор «Восточного рынка» EMI укрепился на 16 центов за неделю. Текстильным производителям стоит выборочно приобретать шерсть по текущим ценам.

Вниманиям пользуется тонкая шерсть мериноса - основным покупателем выступает Китай, который и создал текущий ажиотаж на площадке. Поставщики отмечают, что в последние две недели сократился ценовой спрэд между сырьем высокого качества и продукцией качеством чуть ниже. Конкуренцию Китаю создают Италия и США, где производители одежды активизировались в последнее время.

Зимний период в Северном полушарии - решающий для производителей и продавцов теплой одежды - а значит, и для продавцов шерсти. В этот период потребитель приобретает около 60% всех шерстяных изделий, покупаемых за год. Есть мнение, что Германия и Великобритания вполне могут составить конкуренцию наиболее активным игрокам на рынке шерсти в преддверии холодного сезона.