14.03.2017 07:13

Цены на золото падают почти две недели, и пока тенденция только набирает силу, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Тройская унция драгоценного металла стоит сегодня 1205,20 доллара при недельном максимуме 1246 долларов. Пока доллар остается сильным, а интрига перед очередным заседанием Федеральной резервной системы - актуальной, золото будет под давлением, полагает эксперт.

Интересно, говорит Анна Бодрова, что пока спрос на золото как на инструмент хеджирования рисков не расширяется, хотя потенциальных «подводных камней» в ближайшем будущем хоть отбавляй. Например, 15 марта в США вступит в силу мораторий на повышение «потолка» госдолга, который близок к рекордному максимуму, но пока отсутствие переговоров между Белым домом и Конгрессом никого не пугает. Кроме того, на реализацию программ президента Трампа потребуются колоссальные деньги, и их отсутствие в казне тоже никого не настораживает. Есть и третий повод для беспокойства: после достижения максимумов биржевыми индексами им никак не удается развить нисходящую коррекцию. Эта фиксации на пиках не может длиться вечно, и как только назреют условия для распродажи, рынок снова повернется к золоту.

Пока же вероятность снижения в драгметалле выше, чем вероятность роста цены. Ближайшая цель стоит на 1195 долларов за тройскую унцию, прогнозируют в «Альпари». Ювелирным производителям есть смысл покупать золото от области 1175-1180 долларов.