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«Альпари»: Цены на золото остаются внутри среднесрочного восходящего канала

24.01.2017  07:08

Цены на золото остаются внутри среднесрочного восходящего канала, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Основным драйвером для драгоценного металла остается поведение доллара - большие сомнения рынка в его фундаментальной силе вкупе с заявлениями политиков США о «слишком дорогом» долларе поддерживают золото в области девятинедельных максимумов. Однако самое интересное для рынков капитала все еще впереди.

Чем сильнее выходят американские статданные, тем хуже для золота. Стабильная статистика означает, что у американской экономики есть запас прочности - следовательно, есть место для реализации реформ Трампа. Возможная поддержка драгметаллу, с другой стороны, кроется в страхах относительно последствий brexit. Даже этих двух моментов хватает, чтобы увидеть волатильность в золоте сейчас и в перспективе. Здесь не учитываются данные, которые все еще приходят по прошлому году по уровням добычи золота и спросу на него. Так, в ноябре ЮАР сократила добычу драгоценного металла на 9%, Индия за весь прошлый год урезала импорт золота на 34%.

Тройская унция золота стоит к настоящему времени 1208,20 доллара. Технически, полагает эксперт, у золота есть потенциал роста к 1220-1231 долларам, если «американец» остается уязвимым.

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