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«Альпари»: Цены на золото вернулись к максимумам трех месяцев

15.02.2017  06:54

На прошедшей неделе цены на золото вернулись к максимумам трех месяцев, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Стоимость драгоценного металла, как ранее и ожидалось, за время с начала февраля отразила в себе весь спектр имеющихся новостей: от достаточно слабых позиций доллара до политического беспокойства в Европе и США.

В этой ситуации можно ожидать, что стоимость золота в перспективе ближайшей недели сохранится в диапазоне 1220-1235 долларов за тройскую унцию. При этом драгметалл снова выступает в большей степени как защитный актив.

Рынок золота сейчас очень чувствителен к различного рода мнениям и комментариям. Основное - Трамп, который накануне анонсировал выход в течение следующих двух-трех недель новой налоговой стратегии. Подробностей никто не знает, но, понимая подход нового американского президента, можно точно говорить о том, что новые цели по привлечению налогов как минимум шокируют. Если так, то золото снова будет пользоваться спросом как актив «тихой гавани».

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