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«Альпари»: Время для выхода на IPO выбрано «Обувью России» достаточно благополучное

26.10.2017  07:22

Торги бумагам «Обуви России» идут всего несколько дней - размещение состоялось 20 октября по цене 140 рублей за бумагу, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Но в первый торговый день в акциях было достаточно активно: котировки перемещались от 140,50 руб. до 180 руб. В понедельник эмоции рынка улеглись, и торги проходили в узком диапазоне. Во вторник, 24 октября, рынок начал формировать боковой торговый коридор по бумаге. Он может расположиться в диапазоне 138-142 руб.

В общем и целом, уверена эксперт, время для выхода на IPO выбрано компанией достаточно благополучное. Не сказать, что размещение вызвало на площадке какой-то ажиотаж - но интерес к бумагам присутствует, и это положительно.

Дальнейшее поведение ценных бумаг будет зависеть от успехов теперь уже публичной компании, отчетностей и планов по развитию. Пока долгосрочный горизонт выглядит совершенно нейтрально, говорит Анна Бодрова.

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