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«Альпари»: За месяц золото потеряло в цене 13,2% стоимости

13.12.2016  07:13

Стоимость золота упала к февральским минимумам, отметила в интервью «РИА Мода» старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Тройская унция драгоценного металла стоит 1170,20 доллара, прочный нисходящий торговый канал сформировался 9 ноября и длится ровно месяц. За это время золото потеряло 13,2% стоимости.

В целом, с января 2016 года и по настоящий момент золото возросло в цене на 10,2%, но, учитывая текущие тенденции, год может завершить с минимальным укреплением.

Список факторов давления для золота остается без принципиальных изменений: дорогой доллар, приближение декабрьского заседания Федеральной резервной системы США и потенциальный рост процентной ставки, что сделает доходность по золоту символической, интерес к риску на рынках капитала — инвесторы не нуждаются в активах «тихой» гавани. Сюда же прибавляются и риски со стороны Китая — усиливаются разговоры о вероятности масштабной девальвации в будущем году и общем спаде ВВП. Это не позволит Поднебесной так же активно закупать золото, как ранее. К слову, в ноябре Китай не закупал драгоценный металл в состав ЗВР.

Техническая картина не исключает просадки драгметалла к «дну» первой февральской недели на 1115,30 доллара, считает Бодрова, но существенно ниже — вряд ли. После локального эмоционального снижения драгметалл подрастет в цене на 2–5%.

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