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«Альпари»: Золото может начать подъем в район 1265-1275 долларов за тройскую унцию

31.07.2017  07:05

Стоимость золота поднялась к максимумам с 15 июля, до 1265 долларов за тройскую унцию, заявила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. От локального «дна» драгметалл опустился на 5%.

По мнению эксперта, металл имеет шансы на стабилизацию в коридоре 1265-1275 долларов за тройскую унцию.

Основной импульс поддержки золоту пришел со стороны слабого доллара. Кроме того, спрос на драгметалл постепенно стабилизируется, и это хорошая новость для долгосрочных покупателей. Как свидетельствуют наблюдения Thomsom Reuters GFMS, за январь-июнь 2017 года спрос на золото расширился на 17% и составил около 1895 т. Из-за последствий изменения настроений в фондах ETF профицит предложения драгметалла все еще сохраняется в пределах 135-140 т.

Это закономерным образом давит на цены, хотя есть надежда на усиление азиатского спроса в конце третьего или начале четвертого квартала, считает Анна Бодрова.

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