19.01.2017 07:13

Руководители алмазодобывающей компании «Алроса» обсуждают возможность досрочного погашения части долга в 2017 году.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова президента компании Андрея Жаркова.

«Потенциально мы это обсуждаем, - ответил он на вопрос о возможности досрочного погашения. - В бюджете 2017 года такая возможность заложена». «Плюс минус как в прошлом году», - прокомментировал он возможную сумму. Как напорминает издание, в 2016 году компания досрочно вернула кредит ЮниКредит Банку на 370 млн долларов.

В 2018 году «Алросе» предстоит погасить кредитные средства в размере 600 млн долларов, в 2019 году - 720 млн долларов, в 2020 году - евробонды на 1 млрд долларов.