15.12.2016 17:04

Акционерная компания «Алроса» сообщила о старте процедуры видоизменения сети своих зарубежных организаций Arcos, говорится в пресс-релизе предприятия.

Сбытовая сеть компании будет переименована из Arcos в новое название Alrosa с указанием региональной принадлежности, также в организациях пройдет соответствующее обновление образа. Данная процедура займет около четырех месяцев.

Целью данного решения является соответствие «Алроса» собственным сбытовым компаниям и гарантиям происхождения и качества алмазов и бриллиантов. Также данное мероприятие создаст единый корпоративный бренд «Алроса».

Английская торговая компания Arcos Limited c 1993 года являлась торговой компанией, которая осуществляла экспортные операции, связанные с поставками оборудования для алмазной промышленности. Она стала родоначальником сбытовой сети и дала название всем последующим региональным торгово-маркетинговым офисам «Алроса» (Arcos USA, Arcos Belgium NV, Arcos Hong Kong, Arcos East DMCC, Arcos Diamonds Israel). В 2016 году «Алроса» продала компанию Arcos Limited, после чего связь с первоначальной торговой маркой была фактически утрачена.

АК «Алроса» — крупнейшая в мире компания по объемам добычи алмазов, ведет разведку и добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области и Африканского континента. По итогам 2015 года группа «Алроса» сохранила мировое лидерство по объемам добычи природных алмазов на уровне 38,3 млн карат, рыночная капитализация превысила 412 млрд руб.