11.04.2017 07:12

«Алроса» получила прямой допуск к торгам на валютном рынке Московской биржи, говорится в сообщении алмазодобывающей компании. Более того, она уже заключила первые сделки в рамках данного допуска.

Как заявил вице-президент - финансовый директор АК «Алроса» Игорь Куличик, данный допуск позволит компании увеличить эффективность сделок по покупке-продаже валюты, предоставит возможность минимизировать издержки по данным сделкам.

Как напоминают в компании, с января 2017 года российские юридические лица, не являющиеся кредитными организациями или профессиональными участниками рынка ценных бумаг, получили возможность выходить на валютный рынок напрямую наравне с банками и брокерскими компаниями.