26.05.2017 07:03

«Алроса» примет участие в разработке нового алмазного месторождения на территории Анголы, говорится в сообщении компании.

Для этого будет создано новое международное предприятие «Луаше» в соответствии я договоренностями с ангольской компанией «Эндиама» и меморандумом о взаимопонимании между сторонами.

«Алроса» примет участие в проекте через дочернее общество «Катока» (алмазодобывающему предприятию принадлежит 32,8% компании), которое получит в новой структуре долю в размере 50,5%. Кроме того, «Алроса «в ближайшее время вынесет на наблюдательный совет компании предложение о приобретении еще 8% «Луаше» напрямую. Также «Алроса» планирует увеличить свою долю в ГРО «Катока».

В 2013 году в процессе геологоразведочных работ, проводившихся АК «Алроса» совместно с ангольскими специалистами, на площади концессии «Луаше» была обнаружена кимберлитовая трубка, получившая название «Луеле». Она является крупнейшей из обнаруженных в мире за последние 60 лет, с момента открытия месторождений в Якутии.