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«Алроса» провела торги природными алмазами во Владивостоке

12.04.2017  07:10

Алмазодобывающая компания «Алроса» провела торги природными алмазами технического и ювелирного качества в Евразийском алмазном центре, расположенном на Дальнем Востоке России в Приморье.

Как отмечается в сообщении компании, в торгах приняли участие 22 компании из Китая, Южной Кореи, Индии, Европы, России и других стран. Основными покупателями стали компании из Индии и Китая.

Объем продаж составил 461 тыс. карат на сумму 12,9 млн долл., в том числе технических алмазов в объеме 440 тыс. карат на сумму 4,924 млн долл., алмазов ювелирного качества в объеме 21 тыс. карат на сумму 7,98 млн долл.

В 2017 года компания планирует реализовать через дальневосточный филиал продукцию всех товарных групп на сумму 73 млн. долл. в объеме 2 млн. карат. В ближайшие 3 месяца пройдут аукцион камней крупных размеров от 10,8 карат, торги техническими алмазами.

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