23.05.2017 06:50

Алмазодобывающая компания «Алроса» рассматривает возможность предоставления преференций при покупке камней предприятиям, занимающимся огранкой драгоценных камней, работающим в России.

«Если будут возникать компании (занимающиеся огранкой - прим. ТАСС) на территории РФ, то мы разговаривали с руководством компании, с Ивановым, и он прекрасно понимает такую задачу. И если компании будут приходить в Россию, им нужно создавать преференциальные условия для приобретения камней компании «Алроса». Преференциальные не в смысле дешевле продавать. А в смысле того, чтобы беспрепятственно, а, может быть, с определенными преференциями в части объема поставки, в части сортировки, в части получения алмазов более высоких размеров», - передает агентство ТАСС слова вице-премьера правительства Юрия Трутнева, сказанные на встрече с главой «Алросы» Сергей Ивановым.

Он также обратил внимание на необходимость отмены НДС от реализации камней на территории России как «Алросой», так и гранильными предприятиями. «Сегодня, когда камни уходят за рубеж, то НДС нет. Когда камни реализуются «Алросой» на территории РФ гранильным предприятиям, возникает НДС», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Он также сообщил, что в результате реализации поддерживающих мер может измениться сбытовая политика «Алросы», но это изменение «не произойдет мгновенно».

Как заявлялось ранее на коллегии Минвостокразвития, ведомство рассматривает возможность изменения сбытовой политики алмазодобывающей компании для стимулирования ограночной отрасли России. «Обеспечить внесение изменений в сбытовую политику АК «Алроса», предусматривающих выделение дополнительно не менее 10% алмазного сырья весом более 1 карата компаниям под контрактные обязательства производить бриллианты на территории РФ», - говорится в протоколе расширенного заседания коллегии ведомства.