28.02.2017 21:11

После досрочного погашения кредита в размере 600 млн долларов, долг АК «Алроса» по заемным средствам сократился до 1,7 млрд долларов, сообщает пресс-служба компании.

Сегодня, 28 февраля, АК «Алроса» досрочно погасила кредит на сумму 600 млн долларов, полученный в 2012 году у банка «ВТБ». Срок его закрытия был намечен на октябрь 2018 года.

Для выплат компания воспользовалась собственными средствами.

Общая сумма задолженности АК «Алроса» по кредитам и займам после погашения сократилась с 2,3 млрд долларов до 1,7 млрд долларов. Средняя процентная ставка по привлеченным средствам уменьшилась с 6,6% до 6,3%.

«В соответствии с консервативной политикой управления ликвидностью «Алроса» досрочно погасила долгосрочные банковские кредиты в общей сумме 600 млн долларов, что позволило сократить среднюю стоимость заимствований и обеспечить комфортный график погашения долговых обязательств», - отметил вице-президент - финансовый директор «Алроса» Игорь Куличик.

Представители компании намерены продолжать многолетнее сотрудничество с группой «ВТБ».

АК «Алроса», крупнейшая в мире компания по объемам добычи алмазов, ведет разведку и добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области и Африканского континента. По итогам 2015 года группа сохранила мировое лидерство по объемам добычи природных алмазов на уровне 38,3 млн карат, рыночная капитализация превысила 412 млрд руб.