19.12.2016 19:02

Акционерная компания «Алроса» досрочно погасила банковский кредит в размере 370 млн долларов, говорится в сообщении компании.

Кредит был взят в «Юникредит банке» в апреле 2014 года. Погашение осуществлено компанией за счет собственных средств, в результате чего размер задолженности по кредитам и займам снизился до 2,3 млрд долларов.

«В рамках последовательной реализации сбалансированной стратегии по управлению ликвидностью и сокращению долговой нагрузки мы досрочно погасили кредит, привлеченный у «Юникредит Банка». Досрочное погашение долга стало возможным благодаря существенно возросшему свободному денежному потоку, что в свою очередь связано с восстановлением продаж основной продукции в 2016 году», — сообщил вице-президент «Алроса» Игорь Куличик.

АК «Алроса» — крупнейшая в мире компания по объемам добычи алмазов, ведет разведку и добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области и Африканского континента. По итогам 2015 года группа «Алроса» сохранила мировое лидерство по объемам добычи природных алмазов на уровне 38,3 млн карат, рыночная капитализация превысила 412 млрд руб.