04.05.2017 01:59

Компьютеризированная система позволит компании Amazon производить одежду на заказ, сообщает портал PaySpace Magazine.

Интернет-магазин Amazon сообщил о том, что планирует производить одежду под заказ. Для этого компания получила патент на компьютеризированную технологию, где вещи будут создаваться по конкретным запросам с помощью текстильных принтеров, станков для закройки и конвейерной сборки.

Технология производства описана следующим образом: «на ткань наносятся рисунки, одежда раскраивается и сшивается. После этого изделие проходит контроль качества и размещается на сайте интернет-магазина или откладывается до окончательного формирования заказа. Процесс создания одежды координируется, исходя из адресов и сроков доставки готовых изделий».

В дальнейшем планируется расширить список производимой продукции и включить в него обувь или домашний текстиль.

Amazon.com – крупнейший американский интерне-аукцион, посредством которого продаются как одежда и обувь, так и украшения, аксессуары и многое другое.