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Amazon получил патент на создание одежды по заказу
04.05.2017 01:59
Компьютеризированная система позволит компании Amazon производить одежду на заказ, сообщает портал PaySpace Magazine.
Интернет-магазин Amazon сообщил о том, что планирует производить одежду под заказ. Для этого компания получила патент на компьютеризированную технологию, где вещи будут создаваться по конкретным запросам с помощью текстильных принтеров, станков для закройки и конвейерной сборки.
Технология производства описана следующим образом: «на ткань наносятся рисунки, одежда раскраивается и сшивается. После этого изделие проходит контроль качества и размещается на сайте интернет-магазина или откладывается до окончательного формирования заказа. Процесс создания одежды координируется, исходя из адресов и сроков доставки готовых изделий».
В дальнейшем планируется расширить список производимой продукции и включить в него обувь или домашний текстиль.
Amazon.com – крупнейший американский интерне-аукцион, посредством которого продаются как одежда и обувь, так и украшения, аксессуары и многое другое.
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