Новости
НачалоНовостиAmazon запустил демократичную марку одежды Find
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
14 июня в Москве пройдет B2B Communication Forum 2017 Рейтинг@Mail.ru
Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года

Amazon запустил демократичную марку одежды Find

20.05.2017  02:20

Американский интернет-ритейлер Amazon объявил о запуске собственной марки одежды по демократичным ценам, сообщает New Retail.

Магазин Amazon из США начнет выпуск мужской и женской одежды, а также обуви под маркой Find. Компания анонсировала бюджетные цены на бренд: стоимость платья будет варьироваться в пределах 19 фунтов, а футболки - 12 фунтов.

Ранее Amazon презентовал бельевую марку Iris & Lilly.

Amazon.com – крупнейший американский интерне-аукцион, посредством которого продаются как одежда и обувь, так и украшения, аксессуары и многое другое.

Просмотров: 72
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1303 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте