20.05.2017 02:20

Американский интернет-ритейлер Amazon объявил о запуске собственной марки одежды по демократичным ценам, сообщает New Retail.

Магазин Amazon из США начнет выпуск мужской и женской одежды, а также обуви под маркой Find. Компания анонсировала бюджетные цены на бренд: стоимость платья будет варьироваться в пределах 19 фунтов, а футболки - 12 фунтов.

Ранее Amazon презентовал бельевую марку Iris & Lilly.

Amazon.com – крупнейший американский интерне-аукцион, посредством которого продаются как одежда и обувь, так и украшения, аксессуары и многое другое.