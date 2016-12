Организация Save the Children и посланник Bvlgari Люк Эванс отправились в Индию, чтобы увидеть два образовательных благотворительных проекта, помогающих самым уязвимым и незащищенным детям, сообщается в пресс-релизе бренда.

Во время своего пребывания в Индии Люк Эванс, звезда голливудских блокбастеров «Хоббит», «Девушка в поезде» и «Красавица и чудовище», встретился с детьми и семьями, получившими помощь и поддержку от образовательных программ Save the Children. Люк посетил образовательные центры Save the Children в Пуне — проект развивается при участии глобального партнера благотворительной инициативы Bvlgari. Люк, как посланник дома Bulgari, был крайне заинтересован своими глазами увидеть результаты работы фонда. Благодаря Bvlgari фонд Save the Children смог помочь почти 155 тысячам детей пойти школу (в проекте участвуют 245 передвижных школ), обеспечив тем самым базовое образование и достойное начало жизни.

Почти 18 миллионов детей в Индии не имеют возможности получить образование — и это максимальное количество, по сравнению с другими странами во всем мире. Большинство детей выгоняют из школы, потому что им приходится зарабатывать деньги для своей семьи, и таким образом они вынуждены заниматься детским трудом, либо сидеть дома и заботиться о младших братьях и сестрах. И даже те счастливчики, которые зачислены в школу, часто к десяти годам не умеют как следует читать и писать, поскольку качество образования в школах очень низкое. Без образования большинство детей обречены на бедное существование до конца своих дней, не имея возможности раскрыть свой потенциал, не имея ни малейшего шанса на успешное будущее.

Люк также посетил один из самых бедных и неблагополучных районов трущоб в Мумбае — Деонар — там находится крупнейшая в Азии мусорная свалка, где горы мусора достигают 20 метров в высоту. Многие родители детей, живущих на свалке, работают сортируя и продавая мусор, и лишь немногие дети имеют возможность ходить в школу. Чтобы поддержать этих незащищенных детей, фонд Save the Children организовал передвижной образовательный центр — автобус, переделанный в школьный кабинет. Этот автобус приезжает в такие районы, чтобы у детей была возможность учиться, чтобы любой ребенок, кто отстал в своем обучении, имел шанс догнать программу и вернуться в класс в соответствии со своим возрастом.

Комментируя свою поездку в Индию, Люк сказал: «Это неправильно, что среди современных детей есть те, кто никогда не читал книгу, никогда не писал письмо, не решал задачи по математике. Я посетил один из самых бедных и неблагополучных районов трущоб Мумбая, где многие дети не имеют возможности ходить в школу. Это душераздирающее зрелище — видеть в каких условиях живут эти дети. Я был шокирован немыслимым уровнем бедности в Индии».

Среди детей, которых Люк встретил, был 14-летний Раджа. Когда три года назад 11-летний Раджа переехал в Мумбай, он был вынужден пойти работать на местную швейную фабрику, чтобы приносить семье хоть какой-то доход. Из-за многочасового рабочего дня он не мог посещать школу. Сотудники фонда Save the Children вмешались и сумели убедить родителей Раджи, чтобы они отправили сына в школу. Благодаря мобильному образовательному центру, он смог продолжить свое обучение. Теперь Раджа регулярно посещает занятия и мечтает о том, чтобы стать ученым.

Люк продолжает: «Программы Save the Children оказывают невероятное влияние на жизни этих детей. Это удивительно, видеть улыбки на их лицах, когда они читают или пишут, и знать, что впереди их ждет лучшая жизнь. Я очень горд быть посланником фонда Save the Children и дома Bulgari — их партнерство меняет жизнь этих детей к лучшему. Моя поездка в Индию останется в моей памяти навсегда».

Bulgari и Save the Children заключили партнерское соглашение в 2009 году. Совместными усилиями удалось собрать более 50 миллионов долларов по всему миру, благодаря продаже специальных ювелирных украшений из серии Save the Children, включающей кольцо, подвеску и новый браслет. Собранные средства позволили создать более 100 образовательных программ в 33 странах, доступных более чем миллиону детей.

Bvlgari — итальянский ювелирный бренд, основанный греческим эмигрантом Сотириосом Булгари в 1884 году. На сегодняшний день является одним из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Bvlgari был основан сыном Сотириуса в 1905 году, а в 1970 году появились магазин в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло.

Фотография предоставлена компанией.