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American Tourister стал обладателем премии Red Dot Product Design Award 2017
30.05.2017 23:42
Американский бренд багажа American Tourister получил награду премии в области дизайна Red Dot Product Design Award за свою коллекцию Soundbox, сообщается в пресс-релизе компании.
Red Dot Design Award — авторитетная награда в области дизайна, присуждаемая европейским институтом Центром дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия, который находится в городе Эссене (Германия). 40 международных экспертов выбирают только те проекты, которые являются новаторами в креативном и инновационных подходах. В состав жюри входят дизайнеры, профессоры и преподаватели дизайна, журналисты со всего мира, которые беспристрастно оценивают участников премии.
Soundbox – это первый пластиковый чемодан на молнии с расширением. Концентрические круги на корпусе чемодана и матовая текстура обеспечивают не только яркий и динамичный эффект, но и защищают багаж от лишних царапин.
Компания American Tourister была основана в 1933 году Солом Коффлером. В 1993 году бренд American Tourister был приобретен компанией Samsonite. Сегодня American Tourister представлен во всем мире.
Фотография предоставлена компанией.
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