Американский бренд багажа American Tourister получил награду премии в области дизайна Red Dot Product Design Award за свою коллекцию Soundbox, сообщается в пресс-релизе компании.

Red Dot Design Award — авторитетная награда в области дизайна, присуждаемая европейским институтом Центром дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия, который находится в городе Эссене (Германия). 40 международных экспертов выбирают только те проекты, которые являются новаторами в креативном и инновационных подходах. В состав жюри входят дизайнеры, профессоры и преподаватели дизайна, журналисты со всего мира, которые беспристрастно оценивают участников премии.

Soundbox – это первый пластиковый чемодан на молнии с расширением. Концентрические круги на корпусе чемодана и матовая текстура обеспечивают не только яркий и динамичный эффект, но и защищают багаж от лишних царапин.

Компания American Tourister была основана в 1933 году Солом Коффлером. В 1993 году бренд American Tourister был приобретен компанией Samsonite. Сегодня American Tourister представлен во всем мире.

Фотография предоставлена компанией.