Американский бренд багажа American Tourister вновь станет участником музыкального фестиваля «Пикник «Афиши», который состоится 29 июля в парке «Коломенское», сообщается в пресс-релизе компании.

«Пикник «Афиши» – крупнейший музыкальный фестиваль на открытом воздухе, ежегодно собирающий свыше 50 000 человек. Гостей события ждут не только выступления культовых российских и зарубежных артистов, но и масса сюрпризов. Уже в третий раз American Tourister откроет свой pop-up store, где можно будет приобрести яркие и прочные чемоданы.

В этом году American Tourister сотрудничает сразу с двумя популярными художниками – иллюстратором Томой Чернобай и тату-мастером Алисой Тесла. Все посетители корнера смогут дополнить и украсить свой фестивальный образ бесплатными переводными татуировками от Томы Чернобай и Алисы Тесла, созданными специально для American Tourister.

Компания American Tourister была основана в 1933 году Солом Коффлером. В 1993 году бренд American Tourister был приобретен компанией Samsonite. Сегодня American Tourister представлен во всем мире.

Фотография предоставлена компанией.