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American Tourister в третий раз принял участие в «Пикнике «Афиши»

01.08.2017  23:08

Американский бренд багажа American Tourister вновь стал участником музыкального фестиваля «Пикник «Афиши», который состоялся 29 июля в парке «Коломенское», сообщается в пост-релизе компании.

Pop-up store American Tourister посетило более трех тысяч человек, включая таких популярных артистов, как хип-хоп исполнителя Антоху МС и рок-группу ГШ/Glintshake, телеведущих Снежину Кулову и Чака (VJ Chuck), а также известных блогеров Ирину Толкие, Симу Лаптеву, Анастасию Таири, Анну Курбатову, Катю Михейчеву, Анастасию Дзуццати.

В этом году American Tourister сотрудничал сразу с двумя популярными художниками – иллюстратором Томой Чернобай и тату-мастером Алисой Тесла. Все посетители корнера смогли украсить свой фестивальный образ переводными татуировками от Томы Чернобай и Алисы Тесла, созданными специально для American Tourister.

Кроме этого, в pop-up store American Tourister проходил конкурс на самое оригинальное фото с багажом.

Компания American Tourister была основана в 1933 году Солом Коффлером. В 1993 году бренд American Tourister был приобретен компанией Samsonite. Сегодня American Tourister представлен во всем мире.

Фотография предоставлена компанией.

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