Специально к весне американский бренд багажа American Tourister расширил цветовую палитру коллекции Bon Air четырьмя новыми пастельными оттенками, сообщается в пресс-релизе компании.

Коллекцию Bon Air дополнили модели мятного зеленого, нежного сиреневого, насыщенного розового и фарфорового голубого цветов.

Чемоданы Bon Air изготовлены из 100% полипропилена. Модели имеют множество карманов, фиксирующие ремни, замок с системой TSA. Внутренний дизайн багажа выполнен в той же цветовой гамме, что и внешний корпус.

Компания American Tourister была основана в 1933 году Солом Коффлером. В 1993 году бренд American Tourister был приобретен компанией Samsonite. Сегодня American Tourister представлен во всем мире.

Фотографии предоставлены компанией.