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American Tourister выпустил коллекцию чемоданов в пастельных тонах
10.02.2017 15:40
Специально к весне американский бренд багажа American Tourister расширил цветовую палитру коллекции Bon Air четырьмя новыми пастельными оттенками, сообщается в пресс-релизе компании.
Коллекцию Bon Air дополнили модели мятного зеленого, нежного сиреневого, насыщенного розового и фарфорового голубого цветов.
Чемоданы Bon Air изготовлены из 100% полипропилена. Модели имеют множество карманов, фиксирующие ремни, замок с системой TSA. Внутренний дизайн багажа выполнен в той же цветовой гамме, что и внешний корпус.
Компания American Tourister была основана в 1933 году Солом Коффлером. В 1993 году бренд American Tourister был приобретен компанией Samsonite. Сегодня American Tourister представлен во всем мире.
Фотографии предоставлены компанией.
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