Бренд багажа American Tourister представил новую коллекцию рюкзаков, пеналов и чемоданов, вдохновленную анимационным фильмом «Тачки 3», сообщается в пресс-релизе компании.

Коллекция The Cars III включает в себя чемодан размера ручной клади с пластиковой лицевой стороной, два рюкзака, которые подойдут как для наступающего школьного сезона, так и для спортивных занятий или просто активного отдыха, а также небольшой пенал с изображениями героев мультфильма «Тачки 3».

Компания American Tourister была основана в 1933 году Солом Коффлером. В 1993 году бренд American Tourister был приобретен компанией Samsonite. Сегодня American Tourister представлен во всем мире.

Фотография предоставлена компанией.