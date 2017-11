В зимнюю коллекцию аксессуаров U.S. Polo Assn. вошли шапки, шарфы и перчатки, портмоне и визитницы, а также ремни и шейные платки, сообщается в пресс-релизе компании.

Среди моделей представлены шапки с пушистым помпоном, шапка-бини с отворотом, шарфы прямой и обратной вязки.

Отдельного внимания заслуживает женская коллекция шейных платков и шалей. Модели в клетку, изделия с «заигрывающим» мелким цветочным узором или гипнотизирующими геометрическими принтами помогут создать любой образ.

В коллекции U.S. Polo Assn. представлены также портмоне, визитницы и сумки различных моделей и фактур выделки. Предпочтение здесь отдано классическим цветам бренда – глубокому синему и красному. Женская линейка сумок представлена различными моделями: сумки-шопперы, рюкзачки, кисеты и небольшие сумки через плечо.

Коллекция аксессуаров U.S. Polo Assn. осень-зима уже представлена во всех магазинах бренда.

Компания U.S. Polo Assn. была основана в 1890 году в Америке, но началось все гораздо раньше — с возникновения в 1869 году игры поло. Игроки — в основном представители элиты общества и аристократы — требовали к себе особого внимания и одежды, которая была бы такой же аристократичной и в то же время практичной и красивой. Так в 1890 году компания U.S. Polo Assn. начала свою деятельность. Вскоре Ассоциация конного поло в Америке и Канаде (USPA) наделила продукцию U.S. Polo Assn. официальным статусом. Фирменная сеть магазинов U.S. Polo Assn. в России насчитывает свыше 50 магазинов в 20 городах.

Фотографии предоставлены компанией.