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Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru

Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour появится в России

07.03.2017  00:21

Летом 2017 года в Москве начнет работу первый франчайзинговый магазин американской спортивной марки Under Armour, сообщает портал «Бибосс».

На российском рынке появится новый бренд, конкурирующий с Adidas и Nike. Летом 2017 года в Москве в ТРЦ «Океания» на Кутузовском проспекте откроется магазин спорттоваров Under Armour. Это американская марка, чей оборот в прошлом году составил 4,8 млрд долларов.

Under Armour занимает третью строчку рейтинга крупнейших продавцов спортивной одежды и обуви. В России марка будет работать по франчайзингу.

Отмечается, что Under Armour работает в ценовом сегменте выше среднего.

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