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Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour появится в России
07.03.2017 00:21
Летом 2017 года в Москве начнет работу первый франчайзинговый магазин американской спортивной марки Under Armour, сообщает портал «Бибосс».
На российском рынке появится новый бренд, конкурирующий с Adidas и Nike. Летом 2017 года в Москве в ТРЦ «Океания» на Кутузовском проспекте откроется магазин спорттоваров Under Armour. Это американская марка, чей оборот в прошлом году составил 4,8 млрд долларов.
Under Armour занимает третью строчку рейтинга крупнейших продавцов спортивной одежды и обуви. В России марка будет работать по франчайзингу.
Отмечается, что Under Armour работает в ценовом сегменте выше среднего.
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