Неаполитанский бренд Amina Rubinacci презентовал новую коллекцию под названием «Свет и тень», сообщает пресс-служба ТРЦ «Гименей».

В новой коллекции Amina Rubinacci ярко-голубой tuareg, оттенки фламинго и красной вишни контрастируют с элегантным navy blue, песочно-бежевым и нежно-серым. Небесно-голубой и светло-розовый тона передают расслабленную летнюю атмосферу.

В центре новой коллекции – удобные и в том же время очень женственные вещи из трикотажа, в котором переплетены нити кашемира, хлопка, шелка и вискозы. Классические брюки, шорты, юбки и платья дополнены бахромой, пайетками и интересными деталями на ткани. Широкие и узкие полоски сочетаются с цветочными принтами джунглей, абстрактными рисунками с эффектом акварели и ромбами, напоминающими керамическую плитку. В коллекции также представлены аксессуары – сумки, легкие шарфы и обувь.

Итальянский бренд Amina Rubinacci был основан в 70-х годах прошлого века, когда его основательница Амина Рубиначчи, начинавшая свою карьеру у Ив Сен-Лорана, открыла небольшое семейное ателье в Неаполе, которое специализировалась на создании женской одежды из кашемира. Вскоре небольшая мастерская значительно расширились, став известной в Европе, Азии и Америке.

Фотографии предоставлены пресс-службой ТРЦ «Гименей».