09.03.2017 07:07

Компания Amway, специализирующаяся на прямых продажах средств по уходу за телом и домом, в течение трех лет собирается открыть несколько десятков собственных магазинов в России.

Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на слова вице-президента Amway по продажам и операциям в России и Казахстане Ирины Меньшиковой, инвестиции в проект составят около 600 млн руб. Первые магазины уже начали работать в регионах, в сентябре они появятся в Москве. Так в прошлом году корпорация уже открыла первые пять таких объектов в Нижнем Новгороде, Уфе, Красноярске и Краснодаре. В начале этого года заработал центр в Казани, в планах — запустить их в Иркутске, Перми и Москве (в сентябре).

Всего до конца 2019 года Amway откроет 28 магазинов, 16 из них появятся вместо действующих центров по распространению продукции, которые сейчас работают в сегменте b2b. Средняя площадь таких центров 800 кв. м. Новые магазины будут открываться в основном в помещениях стрит-ритейла, их средняя площадь составит 500 кв. м. В них будет представлен весь ассортимент Amway в категориях красоты, здоровья, ухода за домом и телом — всего более 500 наименований. Все магазины будут обслуживать как агентов Amway, так и обычных покупателей.