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Анастасия Докучаева представила свою новую коллекцию на подиуме MBFWR
21.03.2017 09:59
Показ бренда Dokuchaeva в рамках 34-го сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялся 16 марта, сообщает компания.
Легенда коллекции от Dokuchaeva: «Россия — удивительная страна равняющаяся на стандарты мира, которого больше нет. Тридцатилетние девушки называют себя старыми, цветная верхняя одежда не в почете, ведь она марается, секс и отношения должны быть с одним партнером и навсегда, даже если это уже перестало приносить удовольствие. Хватит. Настало время пользоваться благами нового мира, созданного нами для нас же самих, Цветная верхняя одежда — да. Натуральные ткани — да два раза. Соединение спорта и шика — конечно, когда как не осенью и зимой? Понять, что иногда отражение в зеркале может греть сильнее, чем облегченный вариант горнолыжного костюма — бесценное чувство».
Фотографии с официального сайта бренда.
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