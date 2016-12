Блогер и бьюти-экперт Анастасия Решетова была выбрана лицом новой коллекции от Bella Potemkina, сообщается в пресс-релизе компании.

Анастасия Решетова примерила на себя более 15 образов, перевоплощаясь из роковой красавицы то в элегантную диву, то в дерзкую знаменитость.

Основу коллекции составляют зеркальные и блестящие элементы. Футуристичность и геометрия выражены в формах и деталях: серебристые пояса, золотые ботфорты, туфли-ракеты, крупные аксессуары, плащи-металлик, кожаные брюки цвета изумруд и бургунди.

Бренд Bella Potemkina был основан в 2010 году Беллой Потемкиной, закончившей отделение хореографии в Академии искусств. Дополнительное образование дизайнер получила в The School of Art and Design в Нью-Йорке. Поклонницами бренда стали: Пэрис Хилтон, телеведущие — Аврора и Лера Кудрявцева, певицы — Саша Савельева, Татьяна Котова, Анастасия Стоцкая, Анастасия Осипова, актрисы театра и кино — Наталья Рудова, Анастасия Макеева.

Фотографии предоставлены компанией.