В ходе онлайн-трансляции в студии выставочной компании «РЛП-Ярмарка» практик и аналитик моды Андрей Бурматиков провел первую презентация визуальных образов трендов в женской, мужской и детской моде сезона весна-лето 2018, сообщают организаторы.

Посмотреть вебинар Андрея Бурматикова можно по ссылке на официальном канале ярмарки «Текстильлегпром» на YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCHoyUZfG-5TpK6gIfRuoM2g.

Многочисленная аудитория слушателей вебинара стала свидетелями презентации глобальных корневых сдвигов в эстетике и материально-предметной культуре, связанных с социальными, политическими, историческими, технологическими и инновационными процессами. Этот сдвиг уже наблюдается в коллекциях трендсеттеров – дизайнеров, домов моды и массовых ритейлеров.

Андрей Бурматиков представил 16 коммерческих трендов в моде сезона весна-лето 2018: 10 женских, 3 мужских и 3 детских. Следует отметить, что мужские и детские тренды не самостоятельны, а сопряжены с женскими, но имеют другие средства выражения.

Из десяти трендов девять коммерчески ориентированы, идеи востребованы, и на них следует строить бизнес. И только один тренд - «зов молодости» - стоит особняком в этом ряду. Это долгосрочный тренд, тренд нового поколения. И в тоже время — это не совсем молодежная мода. Не важно, сколько нам лет, важно, как мы чувствуем пульс времени, изменяемся и встраиваемся в новую жизнь.

Смена поколений с бальзаковским протестом в условиях быстро меняющихся информационно-коммуникационных технологий ознаменовала слом устоявшихся каналов prêt-a-porter de luxe, наступает время «пост люкс».

Сегодня важно не копировать тренды, а использовать творчески источники инспирации трендов в соответствии с позиционированием марки и стратегией развития компании.

На вебинаре м представил «аппетитный» анонс грядущих тенденций в моде. В полной же мере «насладиться вкусовыми ощущениями» можно на семинарах «Коммерческие направления в тенденциях мужской и детской моды сезона «весна-лето 2018» - 15 февраля и «Коммерческие направления в тенденциях женской моды сезона «весна-лето 2018» - 16 февраля в рамках Деловой программы 48 Федеральной ярмарки «Текстильлегпром».

Каждый участник семинаров получает презентационный обширный визуальный материал на DVD носителе, включающий несколько тысяч фотографий с показов брендов – «трендсеттеров» прет-а-порте, цветовые палитры с кодировкой Pantone, обзор модных тем, обзор актуальных силуэтов по товарным категориям, указанным в плане семинаров.

Напоминаем, 48-ая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 14 – 17 февраля 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

В рамках Деловой программы ярмарки пройдут мастер-классы Натальи Чиненовой «Внедрение технологий эффективных оптовых продаж. Расчет оборачиваемости, календарный план производства, поставок и продаж» и «Управление розничными продажами. Матрица продаж и товарный классификатор, влияние на эффективность продаж и оптимизацию» 14 и 15 февраля; семинар по новому уровню автоматизации проектирования и производства одежды САПР «Грация» 15 февраля и др.

Лифлеты трендов сезона весна-лето 2018 предоставлены Андреем Бурматиковым.