26.07.2017 07:13

По мнению главы Союзлегпрома Андрея Разбродина, маркировка-чипирование меховых изделий, введенная в ЕЭС с августа 2016 года, «оказалась сравнительно быстрым и притом эффективным средством для «обеления» этого рынка и, соответственно, сработало в пользу законопослушных продуцентов практически всего ассортимента меховых изделий».

Востребованность продления пилотного проекта по маркировке меховых изделий в странах ЕЭС до конца 2018 года, по оценке президента Союзлегпрома Андрея Разбродина, была обусловлена колоссальным объемом на рынке демпинговой, контрафактной и «смежной» продукции мехового ассортимента. В том числе, завозимой через другие страны-члены ЕЭС. Причем «такая ситуация существовала отнюдь не один год, что в свою очередь, вынуждало всё большее число легальных производителей данной продукции уходить с рынка. Достаточно сказать, что до запуска этой системы фактическая доля нелегальных шуб и других меховых изделий на общем рынке ЕЭС оценивалась в 75-80%».

Только за 2016 год объем «обеления» данного сегмента рынка возрос более чем в 6 раз, а таможенные платежи в той же сфере увеличились на 40%. Это, без преувеличения, рекордные результаты.

В связи с успешной апробацией данной практики, а также с упомянутыми решениями руководства РФ и стран ЕЭС, этот положительный трэнд продолжится. Как подчеркнул Андрей Разбродин, означенная практика начинает постепенно распространяться на другие товары широкого спроса (включая, например, обувные изделия, одежду, лекарственные препараты, рыбную продукцию, товары для детей)».