23.12.2016 07:25

Как заявил на совместном заседании комиссий по текстильной и легкой промышленности и химической промышленности, прошедшем в РСПП, глава Союзлегпрома Андрей Разбродин, России необходимо обнуление, пусть временное, пошлин на импорт тех видов химволокон/нитей, которые пока не выпускаются в стране.

Он напомнил, что отраслевая организация уже не первый год выступает за введение данной меры. Это, в частности, обусловлено реалиями рынка.

Андрей Разбродин признает, что сфера интеграции легкой промышленности и химпрома переживает огромные проблемы. Они способствуют консолидации предприятий-производителей, выработке ими совместных предложений по повышению эффективности подотрасли химволокон и нитей. Тем более это важно в связи с повышенным спросом на данную продукцию, как и на готовые товары из этого сырья. Но рынок предъявляет свои темпы, и развивается он по своим канонам.

По словам Разбродина, невозможно сразу добиться максимального импортозамещения во всех секторах потребительского рынка товаров легкой промышленности, тем более с учетом почти 100%-ной зависимости от импорта современного оборудования для химико-текстильного производства».

Если в целом, «нужна единая позиция предприятий-переработчиков по узловым вопросам интеграции химпрома и текстильпрома, как государственной политики в этих отраслях». Между тем, доля текстильной промышленности в российском ВВП - примерно 1%: это вдвое больше, чем автопрома. Что, впрочем, говорит, о стагнации последнего, в контексте реиндустриализации страны. А в общей емкости потребрынка в РФ доля текстиль-/легпрома – 20-25%».

Однако у текстильщиков (как, впрочем, и в других отраслях) немало технологических, финансовых, сбытовых проблем. «Нужно прямо сказать, - подчеркнул Андрей Разбродин, что налоговая и банковская политика буквально убивает отрасль, и не первый год».