03.08.2017 07:13

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства вводить запрет на оборот в стране товаров, таможенные пошлины которых при ввозе в Россию отличались от таможенного тарифа ЕЭС. Это решение обусловлено, объясняют в Союзлегпроме, пониженными ставками ввозных пошлин, предписанных ВТО Казахстану, в сравнении с ЕТТ ЕЭС и тарифными условиями членства РФ в ВТО.

Замминистра финансов РФ Илья Трунин пояснил, в этой связи, что в Казахстане «...уже сейчас по порядка 2300 товарным позициям ставки таможенной пошлины отличаются от ставок ЕТТ в меньшую сторону. И в них достаточно большое количество товаров, которые чувствительны для РФ.

«Несостыковки во внешнеэкономической, в том числе в тарифной политике внутри ЕЭС существуют изначально, а меры по их, хотя бы, сглаживанию пока не привели к надлежащим, интеграционным результатам, - считает президент Союзлегпрома Андрей Разбродин. - Очевидную «лепту» в эту ситуацию вносят и разные условия вступления Казахстана и России в ВТО. В результате, легальный и нелегальный реэкспорт в РФ, в том числе через Казахстан, различной продукции, включая текстильную, в своих объемах не сокращается».

Так, по мнению Андрея Разбродина, характерны выводы совместного исследования Германской экономической группы в Белоруссии и белорусско-польского Исследовательского центра IPM (2016 г.) «Вступление Казахстана в ВТО: обзор и последствия для ЕАЭС». В исследовании отмечено, что «...у этой страны будет низким импортный тариф и, например, на одежду. РФ применяет специфическую пошлину в EUR 1,75-2,2 /кг, например, по мужским и женским костюмам, пальто, ансамблям, пиджакам, блейзерам, брюкам/юбкам, платьям, рубашкам и блузкам (ТНВЭД 6204-6206). У Казахстана специфический тариф на эту группу товаров будет в пределах EUR от 1,4 до 1,88/кг. По кожаной обуви уже в 2016 г. казахстанский ввозной тариф - 0,28 EUR/пара (ТНВЭД 6405), тогда как в РФ - 0,34 EUR/пара. По льняным тканям (ТНВЭД 5309) в 2020 г. у Казахстана ввозная ставка - 5%, в России – 8,2%».

Вдобавок, как отмечает Андрей Разбродин, согласно тому же исследованию, существует риск реэкспорта в ЕАЭС товаров, ввезенных в Казахстан из третьих стран и растаможенных по более низкому тарифу. Это особенно касается одежды и обуви, а также мясных продуктов, сахара, фармацевтических товаров, сельхозтехники. Страны ЕАЭС пока договорились применять изъятия для 3500 товаров (около одной трети тарифных линий ЕТТ), имеющих более низкие тарифные ставки, - в случае, если они будут реэкспортироваться с территории Казахстана.