В ЦВК «Экспоцентр» состоялся II Международный научно-практический симпозиум «Наука – текстильному производству», посвященный новейшим отраслевым научным разработкам в сфере технического текстиля и практическому опыту их применения, сообщает пресс-служба АО «Экспоцентр».

Симпозиум, организованный при поддержке Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, собрал главных отраслевых экспертов, представителей вузовской и отраслевой науки, крупнейших производственных компаний, работающих в сфере технического текстиля. Отраслевая наука должна занять своё место в промышленности, считает президент Союзлегпрома Андрей Разбродин. Он отметил, что задача симпозиума – показать конкретные результаты взаимодействия ученых и производителей, содействовать сближению науки и производства. В следующем году симпозиум должен стать международным, его планируется проводить совместно с немецкими коллегами, сообщил глава Союзлегпрома.

«Итоги реализации Стратегии развития легкой промышленности в 2016 и начале 2017 гг. показывают, что технический текстиль является драйвером роста на территории Российской Федерации, – сказал директор Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга России Евгений Рыжов. – Это общемировая тенденция – 50% экспорта Германии приходится на технический текстиль». По информации представителя Минпромторга в настоящее время потребности отечественных промышленных предприятий в техническом текстиле в значительной степени удовлетворяются за счет импорта. «Наша задача – найти те ниши, которые мы могли бы заместить уже сегодня, и выбрать направления работы по НИОКРам, совместным разработкам для импортозамещения, а в дальнейшем и выхода на экспорт», – определил цель работы симпозиума Евгений Рыжов.

Симпозиум состоял из трех сессий, первая из которых была посвящена инновационным текстильным материалам технического назначения, современным технологиям и оборудованию для текстильной промышленности. Были представлены новейшие научные разработки технического текстиля и нетканых материалов и практический опыт применения текстильных изделий в сельском хозяйстве, строительстве, различных отраслях промышленности, авиации, здравоохранении, ЖКХ и других сферах.

На второй сессии обсуждалась проблема качества продукции текстильной промышленности, а также современные методы проектирования волокнистых материалов и создания композитов.

Заключительная сессия посвящена отделке текстильных материалов, модификации волокон – всему новому и перспективному, что предстоит внедрить в современное производство.

Фотография предоставлена пресс-службой АО «Экспоцентр».