В преддверии «Российской недели текстильной и легкой промышленности» в Москве прошла пресс-конференция губернатора Ивановской области Павла Конькова, замминистра Виктора Евтухова, президента Союзлегпрома Андрея Разбродина, сообщают организаторы.

Легкая промышленность России постепенно преодолевает многолетний, точнее многодесятилетний кризис. Обусловленный распадом межотраслевых связей после 1991 года, последовавшими вслед за этим «наплывом» контрафакта, демпингового реэкспорта. И, помимо всего прочего, кризис предопределялся ещё и тем, что, как отметил президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, что «правительство лет 20 не уделяло внимания этой отрасли. В последние 5 – 7 лет ситуация, в плане взаимодействия государства и легпрома, качественно изменилась». И прежде всего, как отметили участники пресс-конференции, состоявшейся 19 января в РИА «Россия сегодня», - обозначились ряд прорывных проектов в текстильной индустрии.

В первую очередь, это проект ПЭТФ-комбината в Вичугском районе Ивановской области. Данный комплекс, который планируется ввести в действие в 2020-2021 годах, позволит активно развивать импортозамещение в секторе синтетических волокон, тканей и продуктов на их основе. Пока доля импорта в этом секторе – не меньше 70%, и отнюдь не первый год. Но внутренний спрос на эту продукцию продолжает расти.

Что касается трендов в отечественном легпроме, то, как отметил Виктор Евтухов, статс-секретарь замминистра промышленности и торговли РФ, «по имеющимся данным, в 2016-м текстильное и швейное производства показали рост в 5%; производство кожи и обуви возросло на 6,1% в сравнении с 2015-м. А наиболее высокий рост имел место в производстве нетканых материалов – 27,5% и спецодежды – 37,4%».

При этом, «резко сократился импорт текстильной продукции - на 34% и, одновременно, усилился интерес все большего числа мировых производителей разнообразной продукции легпрома к локализации производства в России». По его мнению, способствовали тому взаимосвязанные факторы – девальвация рубля, разнообразие мер господдержки отрасли, продолжающееся оживление потребительского спроса. Виктор Евтухов при этом подчеркнул, что «легпром – это стратегическая отрасль, в ней большое внимание ныне приковано к созданию многофункциональных материалов различного профиля – к примеру, нетканых материалов, все более широко используемых в различных отраслях – скажем, от АПК до транспортного машиностроения. Причем это общемировой тренд».

Согласно государственной Стратегии развития российского легпрома, более 60% объема его продукции, как подчеркнул В. Евтухов, основанной на производстве тканей из химволокон и химнитей, будет приходиться на смежные отрасли. Тем более это возможно в связи с колоссальной сырьевой базой для такой межотраслевой «стыковки». И в этом смысле, ПЭТФ-проект в Ивановской области, который будет реализован в ближайшие несколько лет, - «можно сказать, флагман качественно нового этапа развития текстильной отрасли и химпрома, а также в сфере импортозамещения».

Виктор Евтухов также отметил, что, кроме Ивановского, в стране «реализуются проекты по изготовлению полиамида и полиэфира на базе «Щекино-Азот» (Тульская область) и «Курскхимволокно». А в 2015-м «компанией «Газпромхимволокно» введено в действие производство полиэфирных нитей для технических и кордных тканей». Плюс к тому, намечается создать комплексы по производству вискозы в Дальневосточном регионе и в Пермском крае, что обусловлено ростом внутрироссийского спроса и на эту продукцию.

Что же касается господдержки отрасли, в 2016-м они, в совокупности, составили 2,2 млрд. руб., в наступившем году этот показатель составит 3 млрд. руб. Причем в Ивановской области господдержку в 235,8 млн. руб. получили 8 предприятий, в том числе субсидии на пополнение оборотных средств составили 146,3 млн. руб. Вдобавок, по данным В. Евтухова, 3 текстильных предприятия области – «Праймтекс», «Протекс» и «Навтекс» - получили поддержку из фонда развития промышленности.

Замминистра напомнил, что с прошлого года «предоставляются субсидии и госбюджета также на финансирование расходов лизинговых организаций по обеспечению легпрома оборудованием». А вот господдержка НИОКР в промышленных отраслях обязывает «не только осуществлять исследования и опытные работы, но и внедрять результаты НИОКР в производство. Чтобы повышать технологический уровень и продуктовую линейку в отраслях».

Касаясь упомянутого Ивановского проекта, замминистра пояснил, что «были приложены немалы усилия к тому, чтобы начать его реализацию. С 2014 года ежеквартально проходили совещания, переговоры на разных уровнях. И, наконец, в конце декабря 2016 г. Внешэкономбанк одобрил кредитное финансирование Ивановского полиэфирного комплекса». Его строительство, как отмечалось на пресс-конференции, планируется начать летом наступившего года.

Павел Коньков, губернатор Ивановской области, акцентировал внимание на ПЭТФ-проекте в этом регионе. Он пояснил, что означенный комплекс «позволит решить проблему импортозамещения синтетического волокна и химнитей. Разработчики проекта уверены также в высоком экспортном потенциале предприятия. Общая сумма инвестиций по реализации проекта составляет порядка 25 млрд. руб., из них до 20 млрд. – это финансирование по двум кредитным линиям германской и чешской сторон через Внешэкономбанк.

Планируется, что ежегодно комбинат будет производить «около 200 тыс. тонн полиэфирного волокна и до 30 тыс. тонн ПЭТФ-гранулята. Это станет весомым вкладом в импортозамещение по синтетической и смежной продукции».

Тенденция замены традиционного сырья более технологичным и многофункциональным в плане переработки/потребления готовой продукции на новой сырьевой и технологической основе «продолжается, являясь и российской и, в целом, общемировой. В связи с ростом спроса на такую продукцию», - подчеркнул губернатор области. Он напомнил также, что проектные разработки по данному комплексу начались еще в 2008 году. Всего на подготовку проекта была затрачено до 300 млн. руб., «что, в связи с наличием разработанного проекта, позволило вести переговоры, что называется, «предметным языком» с ведомствами и инвесторами».

П.Коньков уточнил, что «сегодня активно идут завершающие «бумажные процедуры». Но мы очень надеемся в летний период 2017-го активно «вгрызться» в землю и начать строительство. Ориентировочный его срок - порядка трех лет».

Кроме того, «одновременно решается вопрос создания вокруг этого комбината индустриального парка. Проблем с использованием сырья, которое начнет выпускать комбинат, не будет, ибо в Ивановской области уже открываются предприятия, использующие полиэфир. Касательно терефталевой кислоты - не предвидится вопросов с ее приобретением пока по импорту. Возможно, что этот ввозимый компонент вскоре заменится заменён российским. А моноэтиленгликоль будет отечественным».

Губернатор при этом уточнил, что «уже заключены контракты с генеральным подрядчиком и поставщиком оборудования для этого комбината».

Ирина Макиева, представитель Внешэкономбанка, подтвердила предоставление на реализацию данного проекта двух иностранных кредитных линий в общей сумме 20 млрд. руб. Она пояснила также, что «реализация проекта позволит создать не меньше 500 новых рабочих мест. Во Внешэкономбанке считают, что создание этого ПЭТФ-комплекса будет эффективным во внутри- и внешнеэкономическом аспектах. А, если в более широком контексте, включение Внешэкономбанка в финансирование данного комплекса обозначает собой новый этап участия банка в экономике страны, в том числе в сфере импортозамещения».

Президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, подытоживая состоявшуюся дискуссию, отметил, что «легпром стал постепенно «избавляться» от кризиса благодаря, прежде всего, тому, что государство «повернулось лицом» к этой отрасли. А ведь до этого, за очень многие годы были утеряны многие технологические возможности отечественной текстильной индустрии».

А.Разбродин заметил, что доля легпрома в ВВП РФ – почти 1%: это немногим меньше доли отечественного автопрома. Но уровень господдержки автопрома многократно больше, чем легпрома. Это при том, что все больший объем нетканых материалов и смежной химико-текстильной продукции используется в автопроме».

Относительно ПЭТФ-проекта, Андрей Разбродин подчеркнул, что это производство «позволит создавать в стране многоотраслевые цепочки по химволокну и продукции на его основе. Что весьма важно и для технологического развития как химпрома, так и легпрома, а также для развития межотраслевой интеграции. Все это тем более актуально, поскольку, как уже отмечалось, в этом секторе много лет остается высокой доля импорта».

Глава Союзлегпрома обратил внимание также на растущую заинтересованность и практическую работу крупных зарубежных компаний отрасли в локализации производства в РФ. В этой связи, «особую значимость приобретают выставочно-ярмарочные мероприятия с участием российских и зарубежных компаний. Пожалуй, стержневое из них – это «Российская неделя текстильной и легкой промышленности» , состоявшаяся в 2016-м и предстоящая - в феврале наступившего года».

По словам Андрея Разбродина, важнейшими темами четырехдневного отраслевого форума, который пройдет в период с 20 по 24 февраля в 2017 году, в «Экспоцентре» станет межотраслевая кооперация, включающая работу с торговыми сетями, отраслями нефтехимической, мебельной, целлюлозно-бумажной, автомобильной промышленности».

В рамках Деловой программы «Недели легпрома-2017» будут организованы также как пленарные заседания и отраслевые совещания с участием руководства профильных министерств и ведомств, так и мастер-классы, семинары и круглые столы для всех категорий участников отрасли, а также торгово-закупочные сессии и промо-акции. В первый день открытия Форума состоится торжественная церемония вручения Национальной отраслевой премии «Золотое веретено-2016». В рамках Недели в течение двух дней пройдет 2-й Научно-практический симпозиум по техническому текстилю и нетканым материалам. В рамках «Недели легпрома»», на площадке «Экспоцентра» одновременно пройдут пять ведущих отраслевых выставок.

Фотография предоставлена организаторами.