27.12.2016 07:18

Состоялось второе заседание рабочей группы по вопросам развития потребительского рынка и повышения уровня взаимодействия между торговлей и производителями/поставщиками продукции при Общественном совете Минпромторга.

Как говорится в сообщении Союзлегпрома, глава отраслевой организации Андрей Разбродин в рамках мероприятия выступил с инициативой организации большого блока деловой активности ритейла в рамках программы Российской недели текстильной и легкой промышленности в Экспоцентре с 20 по 24 февраля 2017 года.

Как указал Андрей Разбродин, благодаря конструктивному диалогу и совместным бизнес-контактам, которые могут быть установлены на неделе легпрома, в дальнейшем произойдет укрепление взаимного доверия и надежности делового партнерства между членами Союзлегпрома и АКОРТ. В АКОРТ согласились с инициативой и сообщили, что в течение января программа будет совместно проработана.

Пока же известно, что в рамках приоритетных вопросов созданной рабочей группы были обозначены пути создания условий добросовестной конкуренции для участников рынка товаров легкой промышленности.

Эта проблематика будет вынесена на деловую площадку недели легпрома 21 февраля 2017 года в рамках полнодневной бизнес-конференции «Легпром навстречу ритейлу: Российский производитель – в сети!» (диалог между розничной торговлей и производством).

В рамках конференции организуется три блока секций:

1. Круглый стол «Секреты успешного вхождения в торговые сети. Сетевые советы».

2. Заседание рабочей группы при Общественном совете «Пути создания условий добросовестной конкуренции для участников рынка товаров легкой промышленности».

3. Торгово-закупочная сессия с участием крупнейших торговых и предприятий легпрома.

Также в рамках программы планируется обсудить вопросы RFID-маркировки и идентификации для меховых изделий с возможностью дальнейшего внедрения на другие товарные позиции в легкой промышленности, и блок, посвященный онлайн-коммерции.