Владелица ювелирной компании Ani M Ани Закарян стала официальным лицом XIII Международной недели моды Estet Fashion Week, сообщают организаторы.

Украшения Ani M отличаются классическими композициями с симметричными элементами. В поисках новых идей, новых форм и нового содержания дизайнеры компании Ani M обращаются к природным источникам вдохновения, самым существенным из которых является янтарь и другие натуральные камни.

XIII сезон Международной недели моды Estet Fashion Week будет проходить в Москве с 10 по 16 апреля 2017 года. Организатором и автором проекта является Ювелирный дом «Эстет», возглавляемый Гагиком Геворкяном, председателем совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России». С 2011 года мероприятие проводится дважды в год – весной и осенью. За это время свои коллекции на подиуме Estet Fashion Week представили модные дизайнеры Италии, России, Франции, Венгрии, Израиля, Туниса, Белоруссии и др. стран. Основной принцип Estet Fashion Week заключается в представлении на подиуме как коллекций дизайнерской одежды, так и ювелирных коллекций российских и зарубежных брендов.

В числе участвующих ювелирных и часовых брендов этого сезона – Escada, «Ника», ЮЗ «Эстет», «Киэрге», Gevorkyan, Techno Marine, Bijou Tresor, «Ани М», Alcozer & J, Gohfeld Jewellery, Zlata, Philippe de Cheron. Коллекции этих компании будут представлены на подиуме Estet Fashion Week, а также в кубах, размещенных на все семь дней проведения недели моды. За это время с продукцией ювелиров смогут ознакомиться около 10 000 человек.

Иллюстрация предоставлена организаторами.